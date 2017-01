Square Enix: Dragon-Quest-Producer über den Erfolg von Final Fantasy und Pläne, Dragon Quest 11 im Westen zu veröffentlichen - 4Players.de

Square Enix gehören mit Final Fantasy und Dragon Quest zwei der wohl bekanntesten und traditionsreichsten japanischen Rollenspielmarken überhaupt. Doch während in Japan beide ungemein populär und erfolgreich sind, konnte im Westen eigentlich nur Final Fantasy richtig große Erfolge feiern. In einem Interview mit der Edge (via Nintendo Everything ) wurde Dragon-Quest-Produzent Yu Miyake gefragt, warum das seiner Meinung nach so ist. Firmenintern hätte man sich diese Frage jedenfalls schon oft gestellt. Dabei sei man zu verschiedenen Schlüssen gekommen.Zum einen läge es wohl am historischen Timing und der damit verbundenen Nostalgie. So sei Dragon Quest bereits zum NES-Start in Japan das Schlüsselspiel für Enix gewesen, das Final Fantasy 7 später zur Einführung der PlayStation im Westen für Square gewesen sei. Hinzu komme, dass Enix versäumt habe, Dragon Quest zu dieser Zeit den gleichen Lokalisierungsaufwand zukommen zu lassen. Erst bei Dragon Quest 8 hätte man einen ähnlichen Aufwand betrieben und sich Gedanken über die Vorlieben westlicher Spieler gemacht - von der Vertonung bis hin zum Menüdesign. Doch da sei Final Fantasy schon längst davongezogen gewesen.Einen weiteren Grund vermutet Miyake im Zeichentrick-Stil der Dragon-Quests-Reihe, der in Japan bei Spielern jeden Alters beliebt sei, während er im Westen von vielen älteren Spielern trotz erwachsener Inhalte als kindisch empfunden und abgelehnt wurde. Heute sähe das aber auch im Westen anders aus, was eine große Chance für die Reihe darstelle. Daher würde man aktuell auch Ableger wie Dragon Quest Builders und Dragon Quest Heroes im Westen stärker promoten, um den Weg für Dragon Quest 11 zu ebnen, dessen Veröffentlichung in westlichen Gefilden bisher noch völlig unklar war.