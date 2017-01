Square Enix: Final Fantasy 7 Remake und Kingdom Hearts 3 brauchen laut Director Tetsuya Nomura noch etwas länger - 4Players.de

Tetsuya Nomura, der Director von Final Fantasy VII Remake für PlayStation 4 und Kingdom Hearts 3 für PlayStation 4 and Xbox One hat in einem Gespräch mit der Weekly Famitsu ( via Gematsu.com ) erläutert, warum beide Titel noch etwas mehr Entwicklungszeit benötigen. Er hoffe, dass auf den Events des Jahres Fortschritte präsentiert werden könnten. Hier einige übersetzte Passagen aus dem Interview, die wichtigen Details findet ihr unten nach den ersten Höflichkeitsfragen zu den Jubiläen:Zunächst veröffentlichen wir im Januar Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue, dann stellen wir im Februar eine Schneeskulptur von Final Fantasy VII beim Sapporo Snow Festival aus, veröffentlichen Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix im März und starten die "Kingdom Hearts Orchestra World Tour". Wir könnten vielleicht auch etwas für das "D23 Disney Event" machen. Wir bereiten uns außerdem auf den Start von Kingdom Hearts Unchained X Season 2 vor.Weil das Timing knifflig ist, wollen wir diesmal nichts in der Art eines Komplettpakets veröffentlichen, aber wir bereiten eine Box vor, in welche beide Spiele hinein passen, so wie es oft bei DVDs der Fall ist. Vielleicht können wir es als e-Store-Bonus veröffentlichen.Ich kann kein pauschales Statement abgeben, weil sich der Entwicklungsprozess von dem unterscheidet, was wir bislang gemacht haben, aber manche Welten haben wir noch nicht angefasst. Die Produktion von unangekündigten Welten schreitet voran, in einem Zustand, den wir noch nicht präsentieren können. Was den allgemeinen Entwicklungsstand betrifft, dort haben wir noch einen gewissen Weg vor uns.Wir schreiten bei der Produktion stetig voran. Während wir sie entwickeln, möchte ich mich dafür entschuldigen, dass die Wartezeit für Kingdom Hearts III und Final Fantasy VII ein wenig länger ausfallen wird. Es tut mir sehr Leid, aber gewissermaßen werde ich ein Spiel herstellen, das eure Erwatungen treffen wird. Im vergangenen Jahr habe ich nicht viel zu beiden Titeln verlautbaren lassen, aber in diesem Jahr möchte ich den Fortschritt irgendwo auf einem Event zeigen. Der Release der Titel selbst hat noch einen gewissen Weg vor sich. In diesem Jahr werden aber viele Spiele veröffentlicht, falls ihr auf 'Überraschungen' warten könnt."