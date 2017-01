Square Enix: Gerüchte: Deus-Ex-Reihe auf dem Abstellgleis; Entwicklung von "Shadow of the Tomb Raider" und eines Guardians-of-the-Galaxy-Titels haben Priorität - 4Players.de

In absehbarer Zukunft wird es keine weiteren großen Deus-Ex-Spiele geben, berichtet Eurogamer . Die kürzlich von Square Enix angekündigte Partnerschaft mit Marvel, aus der mehrere Spiele hervorgehen sollen (zunächst The Avengers ), und der ausgebliebene Verkaufserfolg von Deus Ex: Mankind Divided sollen dazu geführt haben, dass die Deus-Ex-Reihe auf das Abstellgleis verfrachtet wird, obgleich nicht alle angefangenen Geschichten aus Mankind Divided abgeschlossen wurden. Eurogamer will erfahren haben, dass die Geschichte des letzten Teils noch viel größer ausfallen sollte, am Ende aber eingegrenzt werden musste. Eigentlich sollten die offenen Storystränge im dritten Teil (nach Human Revolution und Mankind Divided) fortgeführt werden.Ein Großteil des Studios (Eidos Montreal) arbeitet derweil am nächsten Tomb-Raider-Teil (Gerücht: Shadow of the Tomb Raider ) und an dem Avergers-Titel. Das Avengers-Spiel wird allerdings federführend von Crystal Dynamics entwickelt. Dafür soll bei Eidos Montreal die Produktion eines Titels im Guardians-of-the-Galaxy-Universum angelaufen sein.Square Enix hat den Bericht von Eurogamer kommentiert. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, dass sie weiterhin das Deus-Ex-Universum ausbauen wollen, sie neue Inhalte und Updates für Deus Ex: Mankind Divided veröffentlichen werden und sie sich der Entwicklung des Avengers-Titels widmen werden.