Square Enix: Final-Fantasy-Serie mit drei Guinness-Weltrekorden ausgezeichnet - 4Players.de

Die Final-Fantasy-Serie von Square Enix wurde mit drei Guinness-Weltrekorden ausgezeichnet. Die Auszeichnungen wurden auf der Bühne des europäischen Final-Fantasy-14-Fan-Festivals in Frankfurt am Main überreicht. Final Fantasy wurde als "Rollenspiel-Serie mit den meisten Einzeltiteln" anerkannt ('Most prolific role playing game series'). Bis zum 15. Februar 2017 ziert der Name insgesamt 87 verschiedene Rollenspiele, inklusive aller Spin-Offs zur Hauptserie.Das Online-Rollenspiel Final Fantasy 14 sicherte sich zwei Guinness-Weltrekorde. Die "Längste Liste von Mitwirkenden in einem MMO-Spiel" ('Longest end credits in an MMO game') erkennt den Abspann von Final Fantasy 14: A Realm Reborn (2013) an, der eine Laufzeit von 1 Stunde 38 Minuten aufweist. Während üblicherweise die Namen aller aufgeführt werden, die an der Entwicklung eines Spieles teilhaben, enthält der Abspann von A Realm Reborn als Anerkennung des Entwicklerteams zusätzlich die Namen aller Spieler, die das ursprüngliche Final Fantasy 14 (2010) gekauft/unterstützt haben.Das Online-Rollenspiel erhielt außerdem den Rekord für "die meisten Original-Musikstücke in einem Videospiel (inklusive Erweiterungen)" ('Most original pieces of music in a videogame (including expansions)'). Seit November 2016 sind im Spiel 384 eigens aufgenommene Musikstücke zu finden. Darunter befinden sich die 280 Stücke des Hauptspiels (Versionen 2.0 - 2.55) und 104 Kompositionen der Erweiterung Heavensward (Versionen 3.0 - 3.45).Stephen Daultrey, Redakteur der Guinness World Records Gamer's Edition, kommentierte: "Es zeugt von der Größe und Langlebigkeit der Final-Fantasy-Serie, dass sie Guinness-Weltrekorde in solch breit gefächerten, vielseitigen und bahnbrechenden Kategorien aufstellen kann."