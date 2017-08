Square Enix: Dragon Quest 1 bis 3 in Japan für PlayStation 4 und 3DS angekündigt - 4Players.de

Die Rollenspiel-Klassiker Dragon Quest 1, 2 und 3 sollen eine Neuveröffentlichung auf PlayStation 4 und 3DS bekommen: Das berichtet Gematsu.com von Square Enix' "Dragon Quest Summer Festival 2017" in Tokyo. Teil 1 und 2 starten in Japan am 10. August für 600 bzw. 850 Yen, Dragon Quest 3 folgt "Ende August" für 1500 Yen.Zu Plänen auf westlichen Märkten wird noch nichts erwähnt. Besitzer von Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age sollen den ersten Teil schon jetzt kostenlos bekommen, indem sie einfach das neue Spiel abschließen und einen speziellen "Spell of Restoration" eingeben - mehr dazu hier.