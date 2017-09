Square Enix: Das nächste Projekt der FF15-Entwickler ist auf die nächste Konsolen-Generation ausgerichtet - 4Players.de

Das nächste Projekt des aktuellen Entwicklungsteams von Final Fantasy 15 wird nicht auf die aktuelle Konsolen-Generation (PS4, Xbox One) ausgerichtet sein, sondern auf die nächste Generation (PlayStation 5, Xbox Two), dies verriet Hajime Tabata (Game Director von FF15) in einem Interview bei der PAX West in Seattle. Tabata-san meinte, dass die Windows Edition von Final Fantasy 15 den aktuellen technischen Entwicklungsstand repräsentieren würde, aber es in Zukunft noch höher hinausgehen soll. Er sagte, dass sie mit der Windows Edition eigentlich nur den halben Weg in Relation zu ihren eigenen, teaminternen Zielen beschritten hätten. Ob dieses Zukunftsprojekt dann Final Fantasy 16 sein wird, ist unklar. Mit Virtual Reality seien sie ebenfalls noch nicht durch.Außerdem sagte er, dass die multimediale Natur von Final Fantasy 15 auch bei den zukünftigen Titeln eine wichtige Rolle spielen würde. Er meinte damit, dass ein Film, eine animierte Serie oder ein Comic passend zum Videospiel das Interesse stärker anfachen könnten.