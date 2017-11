Yosuke Matsuda (Square Enix CEO) bekräftigte in einem Interview mit GamesIndustry.biz , dass die Deus-Ex-Reihe nicht auf das Abstellgleis geschoben wurde. Für Square Enix sei die Marke immer noch sehr wichtig, heißt es. Da sie allerdings nur begrenzte Ressourcen hätten, müssten einige Spiele bzw. Spiele-Reihen halt warten, bis sie wieder an der Reihe seien.Das Deus-Ex-Team von Eidos Montreal ( Deus Ex: Human Revolution und Deus Ex: Mankind Divided ) arbeitet derzeit an dem großen Marvel-Avengers-Projekt und an anderen Titeln - deswegen würde es momentan kein neues Deus-Ex-Projekt geben; ein anderes Studio soll nicht mit der Deus-Ex-Entwicklung wohl nicht betraut werden. Dennoch würden sie bereits intern diskutieren und untersuchen, in welche Richtung ein neues Spiel aus der Reihe gehen könnte. Matsuda kann sich übrigens nicht erklären, wie die Gerüchte über das Deus-Ex-Aus entstanden sein könnten.