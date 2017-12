Square Enix: Das nächste Tomb-Raider-Spiel wird 2018 enthüllt und "kurze Zeit später" erscheinen

A message to our fans! pic.twitter.com/HlDYsUtZMs — Tomb Raider (@tombraider) 7. Dezember 2017

Square Enix hat soeben via Twitter bestätigt, dass sich ein neues Spiel aus der Tomb-Raider-Serie in Entwicklung befindet. Das noch namenlose Spiel (Spekulation: Shadow of the Tomb Raider ) soll 2018 bei einem "großen Event" präsentiert werden. Nach dieser offiziellen Ankündigung soll es dann nicht "mehr lange" bis zur Veröffentlichung dauern. Die Zeit zwischen Ankündigung und Release soll bewusst verkürzt werden.Das letzte Abenteuer von Lara Croft war Rise of the Tomb Raider . Es erschien im November 2015 für Xbox 360 und Xbox One, im Januar 2016 für PC und im Oktober 2016 für PlayStation 4.