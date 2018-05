Square Enix: Der Publisher wird wieder eine E3-Pressekonferenz veranstalten - 4Players.de

ISuckUSuckMore hat geschrieben: ? Heute 19:41 Von Final Fantasy habe ich die Royal Edition gekauft. Nach der Hauptstory hatte ich aber dann keine Lust mehr. Wenn da wieder nur Episoden-Dinger kommen, bin ich raus. Für eine neue Story bin ich aber zu haben Von Final Fantasy habe ich die Royal Edition gekauft. Nach der Hauptstory hatte ich aber dann keine Lust mehr. Wenn da wieder nur Episoden-Dinger kommen, bin ich raus. Für eine neue Story bin ich aber zu haben

Ist doch schon längst bekannt, dass da 4 weitere DLC-Episode hinzu kommen...haben ja immerhin noch genug Raum dafür, nachdem man das Hauptspiel so löchrig veröffentlicht hat. Games as a service par excellence....wieso ein Spiel fertig entwickeln wenn du den Rest stückchenweise nahschieben kannst und so sogar mehr verdienst? Nächstes FF wird nen HYbrid-MMO a la Gta5 mit Always-On und Destiny-Style-Erweiterungen.ps: hab gehört das man durch all die DLC das Spiel auch noch als "Unter Entwicklung" halten kann und so zumindest in Japan enorme Steuern umgehen kann.