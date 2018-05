Square Enix: Chef von Eidos Montreal: Deus Ex ist nicht tot; Thief 5 nicht in Planung - 4Players.de

Der Chef von Eidos Montreal (David Anfossi) bestätigte gegenüber PCGamesN , dass die Deus-Ex-Reihe definitiv nicht tot sei. Er sagte: "Deus Ex ist natürlich die Marke des Studios. Wir sind alle an diese Franchise gebunden, aber wir können auch nicht alles tun, was wir wollen. Wir arbeiten gerade an Shadow of the Tomb Raider, wir haben diese gemeinsame Produktion mit Crystal [Dynamics] auf Basis von The Avengers und wir haben ein drittes Spiel in Entwicklung, das ist im Moment genug für uns." Schon im November bekräftigte Yosuke Matsuda (Square Enix CEO), dass die Deus-Ex-Reihe nicht auf das Abstellgleis geschoben wurde, aber die Entwicklungsressourcen limitiert seien ( wir berichteten Das dritte Projekt von Eidos Montreal ist laut Gerüchteküche ein Guardians-of-the-Galaxy-Spiel vom Deus-Ex-Team. Auf Nachfrage, ob ein neuer Thief-Teil (Thief 5) in Planung sei, sagte Anfossi klipp und klar, dass dies derzeit nicht der Fall sei.In einem anderen Interview verriet der Frontmann von Eidos Montreal, dass Shadow of the Tomb Raider bis zu 135 Mio. Dollar kosten könnte (Produktion + Marketing). Zudem sprach er über die Zukunft von Story-getriebenen Einzelspieler-Titeln ( wir berichteten ).