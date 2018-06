Square Enix: Will sich verstärkt auf Multi-Plattform-Entwicklungen konzentrieren - 4Players.de

Beim japanischen Publisher und Entwickler Square Enix will man sich in Zukunft verstärkt darum bemühen, die eigenen Spiele auf möglichst vielen Plattformen zu veröffentlichen. Das hat CEO Yosuke Matsuda laut DualShockers im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Investoren auf Nachfrage verkündet. Man erkenne das Wachstum des Markts für Heimkonsolen und wolle entsprechend partizipieren.Allerdings nimmt nach Angaben von Matsuda die Anzahl an Studios in Japan ab, die in der Lage sind, Software für diese Plattformen zu entwickeln. Auch entsprechendes Personal im Land der aufgehenden Sonne zu rekrutieren, gestalte sich zunehmend schwierig. Daher liege der Schlüssel von Square Enix in Zukunft darin, mit anderen Firmen außerhalb von Japan zu kooperieren und auch Entwickler aus dem Ausland direkt anzuwerben. Bereits in der Vergangenheit hat man bei großen Produktionen wie Final Fantasy XV verstärkt auf Outsourcing zurückgegriffen.Matsuda-san geht außerdem davon aus, dass die Verkaufszahlen von Videospielen aufgrund der Veröffentlichung diverser großer Titel weiter steigen werden. Mittelfristig will man digitale Verkäufe steigern, mehrere Plattformen bedienen, weltweit expandieren und sowohl Games as a Service und Games as Media als Teil der Strategie aufnehmen.