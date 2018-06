Square Enix: Der E3-Showcase ab 19.00 Uhr im Livestream - 4Players.de

In diesem Jahr gesellt sich auch Square Enix zu den Publishern, die im Vorfeld der E3 in einem "Showcase" einen Blick auf kommende Projekte gewähren. All zu viele Überraschungen darf man allerdings nicht erwarten, da im Vorfeld schon einige Titel bekannt gemacht wurden wie z.B. Just Cause 4 oder die Xbox-One-Version von Nier Automata, die bereits Ende Juni erscheinen wird. Nachfolgend findet ihr den Stream, in dem Kingdom Hearts 3 sowie Shadow of the Tomb Raider ebenfalls eine wichtige Rolle spielen dürften und in dem möglicherweise sogar ein paar Details zum Anfang 2017 angekündigten Action-Adventure zu Marvel's Avengers bekannt gegeben werden, das bei Crystal Dynamics und Eidos Montreal in Arbeit ist.