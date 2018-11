Square Enix: Markenrechte an Parasite Eve beantragt - 4Players.de

Square Enix hat beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum ( EUIPO ) die Sicherung der Markenrechte an Parasite Eve beantragt. Bei der Marke handelt es sich um "Computer- und Videospiele-Software" gemäß der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (Nizza-Klassifikation). Gematsu ist via Andrew Marmo auf den Datenbank-Eintrag aufmerksam geworden.Parasite Eve wurde 1998 in Japan und Nordamerika für PlayStation veröffentlicht. Der Nachfolger erschien 1999 bzw. 2000 - ebenfalls für die erste PlayStation. Der letzte Ableger war The 3rd Birthday (2011) für PSP. Unseren Test des dritten Geburtstags findet ihr hier Es bleibt abzuwarten, welche Pläne der Publisher mit dem Action-Adventure mit Horror-Elementen und der Erneuerung des Markenschutzes hat. Möglich wären zum Beispiel eine Wiederveröffentlichung (Remaster-Sammlung), ein Remake oder ein neues Spiel aus der Reihe.