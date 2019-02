Square Enix: Just Cause 4 hat enttäuscht; Shadow of the Tomb Raider tat sich schwer; große Pläne für Ende 2019 - 4Players.de

Square Enix hat den Geschäftsbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2019 (Oktober bis Dezember 2018) vorgelegt . Sowohl der Nettoumsatz als auch das Betriebsergebnis im Segment "Digital Entertainment" gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück. Obwohl das Teilsegment "HD Games" Zuwächse im digitalen Vertrieb durch Shadow of the Tomb Raider und Dragon Quest Builders 2 in Japan verzeichnete, waren die Ergebnisse in dem besagten Quartal enttäuschend, da beim Verkaufsstart von Just Cause 4 weniger Exemplare als erwartet verkauft wurden. Im Zuge der Markteinführung des Spiels konnten daher Aufwendungen wie die Abschreibungen auf Entwicklungskosten nicht kompensiert werden. Konkrete Verkaufszahlen von JC4 wurden nicht genannt. Shadow of the Tomb Raider soll sich bis Ende Dezember 2018 knapp 4,12 Millionen Mal verkauft haben. Auch dieser Wert liegt - gemäß der Angaben bei der Fragestunde mit den Investoren - hinter den Erwartungen zurück. Die Führungsetage von Square Enix schätzt, dass das "Spielerlebnis nicht neuartig genug war". Auch das starke Wettbewerbsumfeld wird als Problemfaktor herangezogen. Square Enix schätzt, dass der Titel in den kommenden Monaten wieder etwas Auftrieb erleben wird.Von Januar bis März 2019 sollen bessere Unternehmensergebnisse präsentiert werden, u. a. durch Kingdom Hearts 3 (über fünf Millionen Auslieferungen) und den Mobile-Titel Romancing SaGA Re;universe, der schon jetzt die Erwartungen übertroffen hätte.Abgesehen von der Restrukturierung der "Business Divisions" (Reduktion von elf auf vier interne Teams bei Square Enix Japan) zur Verbesserung der Arbeitsabläufe erwartet der Konzern für Oktober bis Dezember 2019 einen sehr deutlichen Anstieg beim Betriebsergebnis. Allerdings wollten die Unternehmenssprecher nicht verraten, welche Titel in diesem Zeitraum erscheinen sollen. Die Ankündigung soll im Rahmen der E3 2019 erfolgen, denn auch Square Enix möchte in Zukunft die Zeit zwischen Ankündigung und Veröffentlichung von Spielen verkürzen. Spekuliert wird derzeit über den möglichen Verkaufsstart von The Avengers Project oder Final Fantasy 7 Remake (Teil 1). Für den Avengers-Titel würde es ohnehin knapp werden, denn The Avengers: Endgame läuft bereits im April 2019 in den Kinos an und danach steht erstmal kein weiterer Film in den Startlöchern.(Square Enix hat große Pläne für Oktober bis Dezember 2019 bzw. FY2020/3)