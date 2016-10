4Players-Umfrage: Was haltet ihr bisher von Nintendo Switch? - 4Players.de

Kajetan hat geschrieben: Mir fehlt die Option "Der Tag hat zu wenig Stunden und das Jahr zu wenig Tage!". Von "Mein Leben hat zu wenig Jahre" wil ich erst gar nicht anfangen :)

Angesichts der vielen Spiele auf dem PC, die mich interessieren, kann ich mir schon alleine aus Zeitgründen nicht einmal Interesse für andere Plattformen leisten, selbst wenn diverse Konzepte noch so nett erscheinen. Wie macht man das als Multiplattformer? Sich pro Plattform mit weniger Spielen beschäftigen? Heimlich in den Keller gehen und den Zeitumformer einschalten? Jeden Tag Knoblauch essen und dreitausend Jahre alt werden? Wie macht ihr das???

Priorisieren :D !!!Ich schreibe das als Console Only Gamer (PS4, WiiU, Vita, 3DS, IPad), der vor allem neue Spielerfahrungen schätzt. Nichtsdestotrotz habe ich auch einen Pile of Shame, man muss schließlich 1-2 Spiele auf Vorrat haben falls das Aktuelle langweilig wird. :PFür mich ist der Weg das Ziel. Ich habe keine Problem ein Spiel in der Mitte abzubrechen.Habe ich das Gamedesign durchschaut bzw. sehe keine Weiterentwicklung von Story oder Spielsystem mehr kann das dazu führen, dass ich abbreche.Meist spiele ich nur genau ein Spiel und das mit voller Hingabe.Abgebrochene Spiele nehme ich in den allerwenigsten Fällen wieder auf.Trophies ignoriere ich vollkommen, gucke ich mir mittlerweile nicht einmal mehr an um meinen Spielstil nicht anzupassen.Und zu guter Letzt, meine Obergrenze liegt bei ca. 200h pro Spiel. So ein Spiel finde ich vielleicht alle 2 Jahre. Dann ist spätestens die Luft raus. Ein Zeitfaktor kann ja immer auch sein, dass man 1000h+ in sein Lieblingsspiel (World of Tanks/Warcraft, MOBA, CoD, CS, Fifa etc.) versenkt, so etwas hab ich nicht.Beispiele:FFX - am letzen Endboss gescheitert, hätte noch 3h grinden müssen >>> AbbruchX-Men Legends 2 - 2 Missionen vorm Ende waren alle...