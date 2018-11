Trine: Trine-Trilogie für Switch bestätigt; Trine Enchanted Edition bereits verfügbar - 4Players.de

Frozenbyte wird in Zusammenarbeit mit GameTrust die drei Trine-Spiele auf Nintendo Switch veröffentlichen. Den Anfang macht die Trine Enchanted Edition, die für 14,99 Euro bereits im eShop erhältlich ist (Docked: 1080p mit 30fps; Handheld: 720p mit 30fps). Das Abenteuer kann kooperativ mit bis zu drei Personen gespielt werden (lokal, lokal wireless oder online). Trine 2: Complete Story und Trine 3: The Artifacts of Power sollen später folgen. Die Umsetzung hat das spanische Studio BlitWorks entwickelt.Die ursprüngliche Version von Trine ist 2009 erschienen. Unseren Test dieser Version (auf PC) findet ihr hier : Drei Helden, ein Ziel: Das Königreich retten! Aber der Weg ins heroische Glück führt durch ein Sammelsurium an Fallen, ein Labyrinth an Plattformen und natürlich ein Heer an Monstern. Wer jetzt an ein Hack'n Slay denkt, liegt aber falsch: Das finnische Team von Frozenbyte (Shadowgrounds) hat ein zauberhaftes Abenteuer mit Kampf, Akrobatik und vor allem viel Physik entwickelt. Geht die ansehnliche Mischung auch spielerisch auf?Letztes aktuelles Video: Trine Series 1-3 Nintendo Switch Announcement Trailer