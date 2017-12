Deutscher Computerspielpreis 2018: Einreichungsphase gestartet

Bestes Deutsches Spiel

Bestes Kinderspiel

Bestes Jugendspiel

Nachwuchspreis

Beste Innovation

Beste Inszenierung

Bestes Serious Game

Bestes Mobiles Spiel

Bestes Gamedesign

Publikumspreis

Bestes Internationales Spiel

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel

Beste Internationale Spielwelt

Sonderpreis der Jury

Ab sofort können Spieleentwickler, Publisher, Studierende und Schüler ihre digitalen Spiele für den Deutschen Computerspielpreis 2018 (DCP) einreichen. Spiele, Konzepte und Prototypen können bis zum 19. Januar 2018 auf www.deutscher-computerspielpreis.de eingereicht werden. Gekürt werden die Gewinner am 10. April 2018 im Kesselhaus und Kohlebunker in München.Den Auszeichnungsprozess, von der Einreichung der Spiele und ihrer Sichtung über die Jurysitzungen bis hin zur Preisvergabe, koordiniert das Preisbüro des Deutschen Computerspielpreises bei der Stiftung Digitale Spielekultur. Die Ausrichter des Preises sind das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie die Branchenverbände BIU und GAME. Mit dem DCP sollen "die besten Spiele Deutschlands" ausgezeichnet und Spieleproduktionen sowie Nachwuchstalente aus Deutschland gefördert werden.Peter Tscherne, Geschäftsführer der Stiftung Digitale Spielekultur: "Mit den Einreichungen zum Deutschen Computerspielpreis wird auf beeindruckende Weise die Vielfalt und das Potenzial deutscher Spieleproduktionen sichtbar. Auf die Jurys wartet viel Arbeit, die sich auszahlt: Die Auszeichnung mit dem DCP 2018 fördert nicht nur hervorragende Spieleentwickler, sondern gibt auch Spiele-Fans eine wichtige Orientierung im dynamischen deutschen Spiele-Markt."Die vierzehn Kategorien im Überblick:"Alle Computerspiele, Konzepte und Prototypen, die seit Ende der letzten Einreichungsphase am 27. Januar 2017 erschienen sind oder bis zum 30. Juni 2018 erscheinen werden, können für den Deutschen Computerspielpreis 2018 eingereicht werden. Eine Einreichung in mehreren Kategorien ist vielfach möglich. Auch Forschungseinrichtungen und branchenfremde Unternehmen sind aufgefordert, Projekte einzureichen. Denn in der Kategorie 'Beste Innovation' werden die besten Technologien mit Games-bezug ausgezeichnet. Der 'Nachwuchspreis' ruft Schüler und Studierende auf, sich mit ihren Konzepten mit oder ohne Prototyp zu bewerben."