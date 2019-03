Deutscher Computerspielpreis: 2019: Die nominierten Spiele stehen fest - 4Players.de

supertype (kamibox)

Trüberbrook (Bildundtonfabrik / Headup Games)

Unforeseen Incidents (Backwoods Entertainment / Application Systems Heidelberg)

Fiete World (Ahoiii Entertainment)

Laika (Mad About Pandas)

Nova Nukers! (Lemonbomb Entertainment / Assemble Entertainment)

AnotherWhere (Benjamin Feder, Dyako Mahmoudi, Laura Reinhardt, Morten Newe - HTW Berlin)

Elizabeth (Alexander Sartig, Jesco von Puttkamer, Jonathan Kees, Julian Wotjak, Julietta Hofmann, Tobias Hermann - HTW Berlin)

Sonority (Madeline Reinaldo Mendoza, Willi Schorrig, Elisa Schorrig - HdM Stuttgart)

A Juggler's Tale (Steffen Oberle, Enzio Probst, Dominik Schön, Sven Bergmann und weitere - Filmakademie Baden-Württemberg)

Meander Book (Marlene Käseberg - HTW Berlin)

Orbital Bullet (Yves Masullo, Robin Mächtel, Corinna Benz - SRH Hochschule Heidelberg)

Laika (Mad About Pandas)

Moving Tomorrow - A Cultural Journey (waza! / ESCP Europe Business School)

State of Mind (Daedalic Entertainment)

Marbloid (Supyrb)

see/saw (kamibox)

Synthetik (Flow Fire Games)

Tower Tag (VR-Nerds)

Bcon - The Gaming Wearable (CapLab)

Escape the Lost Pyramid (Ubisoft Blue Byte)

State of Mind (Daedalic Entertainment)

Kingdom Come: Deliverance (Warhorse Studios / Koch Media, Deep Silver)

Marvel's Spider-Man (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Forza Horizon 4 (PlayGround Games & Turn 10 Studios / Microsoft)

Red Dead Online (Rockstar Games)

Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo of Europe)

Far: Lone Sails (Okomotive / Mixtvision)

God of War (Sony Interactive Entertainment)

Marvel's Spider-Man (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Die Nominierten des Deutschen Computerspielpreises 2019 (DCP) stehen fest. Die nominierten Spiele wurden von einer Jury ausgewählt ( Zusammensetzung ). Der Sieger des Publikumspreises wird ab dem 6. März 2019 per Online-Voting bestimmt. Der Deutsche Computerspielpreis ist mit Preisgeldern in Höhe von 590.000 Euro dotiert und wird von der Bundesregierung und dem game - Verband der deutschen Games-Branche verliehen. Die Preisträger werden am 9. April 2019 im Admiralspalast in Berlin ausgezeichnet. Durch die Gala führt Ina Müller."Die diesjährigen Einreichungen sind ein Beleg für die Kreativität und Innovationskraft der deutschen Games-Branche, die wir mit dem Deutschen Computerspielpreis würdigen. Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck an der Umsetzung einer bundesweiten Förderung für Games 'Made in Germany', um heimische Spiele auch auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger zu machen", so Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur."Die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises werden in einem zweistufigen Jury-Verfahren ermittelt. Zunächst beraten zehn Fachjurys mit je vier Mitgliedern über die Nominierten in den Kategorien. Anschließend übernimmt die Hauptjury und ermittelt die Sieger. Die Gewinner der Kategorien 'Bestes Deutsches Spiel' und 'Bestes Internationales Spiel' werden von der Hauptjury benannt. Die Auswahlkriterien beim DCP sind Spielspaß und Unterhaltung, die künstlerische Qualität, der Innovationscharakter oder der pädagogisch-didaktische Wert eines Spiels."Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 110.000 Euro)Bestes Kinderspiel (dotiert mit 75.000 Euro)Bestes Jugendspiel (dotiert mit 75.000 Euro)Nachwuchspreis - Konzept(dotiert mit 65.000 Euro: 1.Platz: 35.000 Euro, 2 x 2. Platz mit je 15.000 Euro)Nachwuchspreis - Prototyp(dotiert mit 65.000 Euro: 1.Platz: 35.000 Euro, 2 x 2. Platz mit je 15.000 Euro)Bestes Serious Game (dotiert mit 40.000 Euro)Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40.000 Euro)Bestes Gamedesign (dotiert mit 40.000 Euro)Beste Innovation (dotiert mit 40.000 Euro)Beste Inszenierung (dotiert mit 40.000 Euro)Beste Internationale Spielewelt (undotiert)Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert)Bestes Internationales Spiel (undotiert)Sonderpreis der Jury (undotiert)Keine Nominierungen. Mögliche Gewinner in dieser Kategorie werden auf der Gala am 9. April 2019 bekanntgegeben.Publikumspreis (undotiert)Wird via Online-Voting bestimmtDie Ausrichter des DCP sind die Bundesregierung - vertreten durch die Staatsministerin für Digitalisierung und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) - sowie der game - Verband der deutschen Games-Branche. Unterstützt werden sie dabei von der Stiftung Digitale Spielekultur. Das Medienboard Berlin-Brandenburg fördert die Gala 2019.