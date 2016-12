Dragon Quest 10 Online: Erste Spielszenen aus der verbesserten PS4-Fassung - 4Players.de

Bei der Jump Festa 2017 hat Square Enix Japan erstes Videomaterial aus der PS4-Fassung von Dragon Quest 10 Online gezeigt. Das Online-Rollenspiel soll auf der PlayStation 4 in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Darüber hinaus werden Verbesserungen in den Bereichen Tiefendarstellung, Kulissen, Beleuchtung, Soundeffekte, Texturen und bei der Gesichtsdarstellung geboten. Außerdem haben die Charaktere nun modellierte Finger.Dragon Quest 10 ist derzeit für Nintendo Wii, Wii U und PC erhältlich. Neben der Umsetzung für PlayStation 4 befindet sich eine Version von Nintendo Switch in Entwicklung. Letztere ist laut Yosuke Saito, Produzent von Dragon Quest 10, in einem "frühen Entwicklungsstadium". Ob Dragon Quest 10 Online auch in westlichen Gefilden erscheinen wird, ist unklar.(Die Spielszenen beginnen ab 33:15 Min.)