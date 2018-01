Marobod hat geschrieben: ? Heute 18:02 Die Mod ist doch schon recht alt . Oder wurde malwieder ein megaupdate geschrieebn? Die Mod ist doch schon recht alt . Oder wurde malwieder ein megaupdate geschrieebn?

2017 gab es mit Version 3.8.0 durchaus wieder ein Major Release von FreeSpace Open.3.8 bringt unter anderem Unterstützung für animierte PNGs mit, führt ein komplett neues Beleuchtungs- und Partikelsystem im Spiel ein, verwendet jetzt auch SDL2 für Gamecontroller, damit bessere Unterstützung für Controller und Joysticks auf Linux und Macintosh, es können jetzt TTF-Schriftarten im Spiel eingebunden werden und es gibt auch Unterstützung für Videosequenzen die in x264/x265 encodiert wurden.Also hat sich schon wieder einiges getan seit 3.7.4 von 2016.Ganz davon abgesehen von vielen weiteren Modifikationsprojekten, die in der Zwischenzeit erschienen sind wie The Scroll of Atankharzim, Exile, Between the Ashes, eine vertonte Version von Blue Planet: War in Heaven usw.