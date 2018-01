Halo: TV-Serie unter Aufsicht von Steven Spielberg soll sich weiter in Arbeit befinden

Gary Levine, president of programming at Showtime, told TV Guide

2013 kündigte Microsoft eine TV-Serie rund um das Sci-Fi-Universum von Halo an, die unter der Aufsicht von Steven Spielberg entwickelt werden sollte. Bis heute ist allerdings noch keine Episode über die Mattscheibe geflimmert und es wurde still um das geplante Projekt. Seit der Ankündigung ist viel passiert: Microsoft rückte sowohl die anfänglichen TV-Ambitionen mit der Xbox One als auch die multimedialen Pläne rund um die Shooter-Reihe in den Hintergrund, für die einst Bungie verantwortlich zeichnete.Trotzdem hat man offenbar noch nicht aufgegeben, ein TV-Format rund um Halo zu entwickeln. Das versichert zumindest David Nevins im Gespräch mit TV Guide : "Es befindet sich weiterhin in einer sehr aktiven Entwicklung", so der Präsident und CEO des Privatsenders Showtime, der bereits Drehbücher gesehen haben will. Auch Gary Levine, seines Zeichens Programmdirektor bei Showtime, bestätigt, dass weiter hart an einer Umsetzung der Marke für ein Serienformat mir realen Schauspielern gearbeitet wird und die bisherigen Ergebnisse seiner Meinung nach vielversprechend aussehen.Auf einen möglichen Zeitrahmen, ab wann die Serie ausgestrahlt werden könnte, will man sich allerdings weiterhin nicht festlegen und hält sich mit detaillierteren Informationen zurück.Letztes aktuelles Video: Halo Legends Comic-Con Trailer