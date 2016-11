SEGA: Umfrage in Japan: Welcher Titel soll ein Revival bekommen? - 4Players.de

SEGA Japan hat eine Umfrage gestartet , in der die Teilnehmer direkt befragt werden, welchen Titel der Publisher wiederbeleben soll (Frage #3). Es sollen nur Titel genannt werden, die vor 2014 herausgekommen sind. In den beiden vorherigen Fragen wurden bekannte und beliebte Titel und Charaktere abgefragt, die mit SEGA in Verbindung gebracht werden. Dort hat man die Wahl zwischen Phantasy Star Online, Yakuza, Panzer Dragoon, Virtua Fighter, Sonic - The Hedgehog oder Sakura Wars und Bayonetta, Morgana, Dr. Eggman und Kazuma Kiryu. Die Ergebnisse sollen bereits am 20. November präsentiert werden.