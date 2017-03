SEGA: Gliedert ehemaliges Crytek-Studio Total-War-Entwickler Creative Assembly an - mehrere Projekte geplant - 4Players.de

Creative Assembly ( Halo Wars 2 Alien: Isolation ) erhält Verstärkung, denn wie GamesIndustry berichtet, hat dessen Mutterunternehmen Sega das ehemals zu Crytek gehörende Studio in Sofia übernommen und dem britischen Entwickler angegliedert. An mehreren noch unangekündigten Projekten soll dort gearbeitet werden.Crytek Black Sea zeichnet für Knights of Honor sowie WorldShift verantwortlich und war an Ryse: Son of Rome beteiligt. Zuletzt befanden sich der Free-to-Play-titel Arena of Fate sowie weiteres Projekt in Entwicklung.Nachdem Crytek Ende vergangenen Jahres einige Studios geschlossen bzw. abgestoßen hatte, wurde Black Sea Studios zunächst als unabhängiges Unternehmen weitergeführt (wir berichteten ). Mit der Übernahme durch Sega bzw. Creative Assembly wurde es erneut umbenannt und wird derzeit als Creative Assembly Sofia bzw. CA Sofia geführt.