SEGA: Umfrage soll Interesse westlicher Spieler an neuen Yakuza-Titeln prüfen - 4Players.de

Bildquelle: Gematsu

Mit einer englischsprachigen Umfrage von SEGAs Ryu ga Gotoku Studios wird laut Gematsu gerade versucht, das Interesse westlicher Spieler an den drei neu angekündigten Titeln der Yakuza-Reihe abzuklopfen: Yakuza Kiwami 2 (HD-Remake von Yakuza 2 für PlayStation 4), Hokuto ga Gotoku (Fist-of-the-North-Star-Ableger für PlayStation 4) und Yakuza Online (Free-to-play-Ableger für PC, iOS und Android).Wer mitmachen und so eventuell die Chancen auf eine Veröffentlichung der Titel im Westen erhöhen will, kann das über diesen Link tun. Hier eine Vorschau der Umfrage: