SEGA: Persona-5-Absatz weiter gestiegen, 13 Sentinels erscheint noch 2018 - 4Players.de

Im Rahmen der Veröffentlichung des aktuellen Geschäftsberichts hat SEGA auch verraten, dass von Persona 5 bis Ende März 2018 2,2 Millionen Exemplare ausgeliefet worden seien, wie die Kollegen von DualShockers berichten . Bei Sonic Mania Sonic Forces und der Total-War-Reihe wurde der Absatz im letzten Geschäftsjahr ebenfalls als "stark" bezeichnet.Zudem gab man bekannt, dass 13 Sentinels: Aegis Rim von Vanilla Ware noch in diesem Kalenderjahr erscheinen soll. Yakuza Online soll zumindest im aktuellen Geschäftsjahr, das am 31. März 2019 endet, veröffentlicht werden. Ob das auch für Shin Megami Tensei 5 gilt, sei hingegen unklar, da wie beim neuen Projekt des Yakuza-Teams lediglich die Entwicklung bestätigt wurde. Zudem sollen sich weitere Sonic-Titel in Entwicklung befinden.