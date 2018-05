SEGA: Remaster-Versionen von Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5 für Japan angekündigt - 4Players.de

Sega wird Remaster-Versionen von Yakuza 3 Yakuza 4 und Yakuza 5 in Japan veröffentlichen. Die Ankündigung stammt aus der aktuellen Ausgabe der Dengeki PlayStation via Gematsu . Die Remaster-Editionen, die kein Remake wie Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 sind, sollen eine "verbesserte Auflösung und bessere Bildwiederholrate" bieten. Ob die Remasters hierzulande erscheinen werden, ist nicht bekannt.Der Remaster von Yakuza 3 soll am 9. August 2018 in Japan für 3990 Yen (ca. 30 Euro) inkl. Soundtrack-Download-Code erscheinen. Yakuza 4 Remastered wird im Herbst 2018 folgen. Yakuza 5 Remastered ist für das Frühjahr 2019 geplant.