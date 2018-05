SEGA: Remaster von Yakuza 3, 4 und 5 erscheinen wohl auch im Westen - mit anderen Inhalten als damals - 4Players.de

Als Sega vor einigen Tagen angekündigt hatte, Yakuza 3, 4 und 5 für PlayStation 4 zu veröffentlichen ( wir berichteten ), war noch unklar, ob die Neuauflagen auch in Europa und Nordamerika erscheinen würden. Inzwischen scheint aber klar, dass die Titel auch hierzulande veröffentlicht werden sollen, denn laut Game Informer sagte Producer Toshihiro Nagoshi in einer wohl an der entsprechenden Stelle verlinkten Ausstrahlung auf YouTube , dass die Remaster hauptsächlich für Fans außerhalb Japans produziert werden und dass es "keine geschnittenen Inhalte" geben würde.Was genau Nagoshi damit meint, geht aus dem Artikel auf Game Informer und auch anderen Wiedergaben des Videos nicht eindeutig hervor. Game Informer spekuliert allerdings, dass Yakuza 3 damit die Hostessen-Bars enthalte, welche für die ursprünglich im Westen veröffentlichte Version nicht lokalisiert wurden. Zur Erinnerung: Sega strich in Yakuza 3 neben einem Minispiel die Bar-Besuche, also auch das damit zusammenhängende Flirten und baute stattdessen kurze Nebenmissionen ein, in denen man sich mit den Frauen trifft. In Yakuza 4 fehlte ebenfalls ein in der japanischen Fassung enthaltenes Minispiel.So oder so wird es auch in der japanischen Fassung von Yakuza 3 kleine Änderungen gegenüber dem Original geben, wie bereits einige Tage zuvor u.a. One Angry Gamer berichtet hatte. Der Artikel gibt einen Bericht des taiwanesischen Portals GNN Gamer wieder, das sich mit Producer Daisuke Sato unterhalten hatte. Demnach hätte Sato Anpassungen erwähnt, die Sega aufgrund der seit dem Entstehen des Originals geänderten Moralvorstellung vornehmen würde. An Beispielen hat er das offenbar nicht festgemacht. Bekannt sei nur, dass Protagonist Kazuma Kiryu auf dem neuen Titelbild nicht mehr raucht, obwohl er das im Spiel nach wie vor tut.Laut Sato würden einige Stimmen zudem anders klingen, da die Verträge mit den entsprechenden Schauspielern ausgelaufen seien. Game Informer gibt außerdem seinen Kollegen Nagoshi wieder, laut dem einige Hostessen nicht auf PS4 auftreten werden - auch aufgrund ausgelaufener Verträge. Ob sich beide Aussagen auf die gleiche Tatsache beziehen, ob einige Hostessen also lediglich andere Stimmen erhalten oder ob manche von ihnen komplett fehlen, während zusätzlich andere Charaktere neue Stimmen haben, lässt sich aus den Artikeln nicht sicher schließen.Die Remaster aller drei Spiele sind nicht mit den Remakes zu Yakuza 1 und 2 ( Yakuza Kiwami und Kiwami 2 ) vergleichbar, denn während Letztere komplette Neuentwicklungen der ersten beiden Teile sind, handelt es sich bei Ersteren noch um die gleichen Spiele. Lediglich Bildrate und Auflösung sollen verbessert bzw. deutlich höher sein.Offiziell angekündigt hat Sega das Erscheinen der Remaster in unseren Breiten noch nicht. Gegenüber Game Informer sagte der Publisher, er habe derzeit nichts mitzuteilen.