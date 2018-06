SEGA: PC-Versionen von Valkyria Chronicles 4, Yakuza Kiwami und Yakuza 0 angekündigt - 4Players.de

Bahnbrechende Dreamcast-Klassiker zum ersten Mal auf PC

Verbesserte Benutzeroberfläche

Wahl zwischen moderner oder klassischer Steuerung

Japanische Sprachausgabe zum ersten Mal für internationales Publikum verfügbar

Vollkommen anpassbare Bildschirmauflösung"

Sega hat bei der PC Gaming Show 2018 eine Reihe von PC-Umsetzungen angekündigt. Für den heimischen Computer werden Shining Resonance Refrain, Shenmue 1 & 2, Valkyria Chronicles 4, Yakuza Kiwami und Yakuza Zero erscheinen. Die folgende Beschreibungen stammen von Steam Shining Resonance Refrain (49,99 Euro; Termin: 10. Juli 2018): "Play as Yuma Ilvern and stop the Empire from exploiting the power of the ancient dragons, including the soul of the Shining Dragon within you. With the help of your friends, realize your destiny, save Astoria, and unleash the strength you’ve always had locked away." Valkyria Chronicles 4 (2018): "Kommandant Claude Wallace und seine Kindheitsfreunde machen sich auf, um in diesem aussichtslosen Krieg für den Frieden zu kämpfen. Doch klirrend kalte Schneestürme, Wellen imperialer Soldaten und die gottgleichen Kräfte der Valkyriae stehen zwischen ihnen und ihrem Sieg. (...) 4K-Auflösung, anpassbare Tastatur- und Maussteuerung, und sogar Unterstützung für Ultra-Widescreen. Enthält auch Erfolge und Steam-Sammelkarten. " Shenmue I & II (2018): "SEGAs am meisten angefragte Neuveröffentlichung aller Zeiten erreicht nun endlich eine neue Generation. Shenmue erzählt eine epische Geschichte von Rache in einer einzigartigen, offenen Welt, die bis heute in Sachen Tiefe und Detailreichtum unerreicht ist. Kehre zurück zu der epischen Saga, die das moderne Gaming prägte. Yakuza Kiwami (Coming Soon): "SEGAs von Kritikern gefeierter Beitrag zur Videospielgeschichte, der einer Legende das Leben schenkte. Schlüpfe in die Haut von Kazuma Kiryu, ein aufstrebender Yakuza, der für den Mord eines Gangsterbosses den Kopf hinhalten muss. (...) Das Spiel wurde für PC optimiert und bietet 4K-Auflösung, unbegrenzte Bildraten und anpassbare Steuerung." Yakuza 0 (19,99 Euro): "SEGAs legendäre Serie aus Japan kommt endlich auf den PC. Kämpfe dich als die jungen Yakuza Kiryu und Majima durch Tokyo. Tauche mit diesem unvergleichlichem Videospiel-Erlebnis mit unbegrenzter Bildrate und 4K-Auflösung ins Japan der 80er-Jahre ein. Eine Legende erwacht."