SEGA: Yakuza-Producer Daisuke Sato steht möglichen Switch-Adaptionen der Reihe eher skeptisch gegenüber - 4Players.de

yopparai schrieb am 12.07.2018 um 12:48 Uhr

Ah. Da sitzt der Bremser. Hatte mich schon gewundert. Naja, sein Pech. Dass 1&2HD mies gelaufen sind ist zwar korrekt, allerdings ist das nichtmal in den Westen gekommen und afaik laufen Rereleases in Japan eh immer recht bescheiden, könnte am dort recht gesunden Gebrauchtmarkt liegen. Und dann oben drauf noch das Problem, dass es halt die WiiU war, so als Kirsche auf der Torte. Aber davon jetzt auf die Switch schließen zu wollen halte ich für gewagt, zumal die Käuferschicht nicht so ganz die gleiche zu sein scheint. Aber am Ende halte ich Yakuza dann auch für verzichtbar, also kein Beinbruch.