Super Meat Boy: Switch-Umsetzung des 2D-Jump'n'Runs angekündigt - 4Players.de

Team Meat hat via Twitter eine Portierung von Super Meat Boy für Switch angekündigt Wann der Retro-Plattformer (zum Test ) auf Nintendos Konsole an den Start gehen soll, wurde jedoch nicht verraten. Allerdings stellte man in den Kommentaren klar, dass es sich um eine Adaption des Originals und nicht von Super Meat Boy: Forever handle und einmal mehr das Team von BlitWorks für die Realisierung verantwortliche zeichne, bei denen auch schon die PS4-, Vita-, WiiU- und Shield-Konvertierungen entstanden sind Letztes aktuelles Video: PS4 und PS Vita