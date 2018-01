Super Meat Boy: Team Meat erfreut über Switch-Absatz; Exklusiv-Features sollen auch für PC kommen

Super Meat Boy on Switch first day sales came shockingly close to it's debut on Xbox 360 back in 2010. That's. nuts. — Team Meat (@SuperMeatBoy) 12. Januar 2018

We will make it available for PC at some point in the near future. https://t.co/fLHqlN21vo — Team Meat (@SuperMeatBoy) 13. Januar 2018

Seit dem 11. Januar 2018 ist Super Meat Boy auch für Nintendo Switch erhältlich und die Verkaufszahlen der ersten Tage scheinen die Entwickler von Team Meat äußerst positiv überrascht zu haben, wie sie auf Twitter mitteilen Konkrete Stückzahlen werden zwar nicht genannt, der Absatz aber mit dem überaus erfolgreichen Konsolendebüt auf der Xbox 360 verglichen, wo das 2D-Jump'n'Run (zum Test ) laut DualShockers in den ersten Monaten mehr als 100.000 Käufer gefunden hatte. Darüber hinaus wurde nochmals bestätigt, dass nach wie vor auch eine Box-Version für Nintendos Konsole erscheinen soll und die Switch-exklusiven Features wie der neue Rennmodus in naher Zukunft ebenfalls ihren Weg in die PC-Fassung finden sollen Letztes aktuelles Video: PS4 und PS Vita