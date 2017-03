Red Dead Redemption: PC-Umsetzung soll kommen - in Form einer inoffiziellen GTA5-Mod - 4Players.de

Da es weiterhin als unwahrscheinlich gilt, dass Rockstar San Diego PC-Besitzer irgendwann mit einer Umsetzung seines Western-Epos Red Dead Redemption beglückt, hat jetzt ein Team von Moddern beschlossen, die Sache seltbst in die Hand zu nehmen. Wie Polygon berichtet, will das .White Team das Vorhaben in Form einer Modifikation für Grand Theft Auto 5 realisieren und sie unter dem Namen Red Dead Redemption V veröffentlichen. Dabei will man nach eigener Aussage versuchen, die Vorlage so originalgetreu wie möglich umzusetzen, einschließlich aller Aktivitäten und Minispiele wie Poker oder Blackjack. Selbst Missionen will das Team replizieren, was mit einem massiven Aufwand verbunden sein dürfte. Darüber hinaus will man auch weitere Inhalte anbieten.Seit zwei Jahren werkelt das Team bereits an dem Projekt und will im Sommer eine Beta veröffentlichen. Wie man das bei Rockstar und der Mutterfirma Take-Two sieht, ist bisher nicht bekannt. Allerdings reagieren die meisten Publisher allergisch auf solche Mod-Pläne - insbesondere dann, wenn Original-Assets ohne Erlaubnis verwendet werden. So bleibt es abzuwarten, ob und wie die ursprünglichen Entwickler damit umgehen werden.Letztes aktuelles Video: Far Away Musikvideo