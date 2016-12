Warner Bros. Interactive Entertainment: Gerücht: Suicide-Squad-Spiel nach mehrjähriger Entwicklung eingestellt - 4Players.de

Warner Bros. Montreal soll seit mehr als zwei Jahren an einem (kooperativen) Suicide-Squad-Spiel gearbeitet haben und dieses Projekt wollen die Verantwortlichen bei Warner Bros. nun nach allerlei Turbel, Personal-Veränderungen und Chaos endgültig eingemottet haben. Kotaku will dies von drei unterschiedlichen Personen erfahren haben, die mit dem Studio in Verbindung stehen würde. Das besagte Spiel mit den Superschurken soll u. a. während "Greenlight-Meetings" nicht überzeugt haben.Warner Bros. Montreal wurde 2010 gegründet und war für Batman: Arkham Origins . Sie entwickelten ebenfalls "Arkham Origins - Blackgate", das mit einem Suicide-Squad-Teaser endete. Das Studio soll sich fortan auf das andere (unangekündigte) Großprojekt konzentrieren: das Batman-Spiel mit Damian Wayne