Warner Bros. Interactive Entertainment: Übernahme ehemaliger Disney-Entwickler (Avalanche Software) bestätigt - 4Players.de

Im Mai 2016 gab Disney seine Toys-to-Life-Bestrebungen auf und ließ Disney-Infinity -Entwickler Avalanche Software schließen (wir berichteten ). Vor Kurzem wurde dann bekannt , dass ein Großteil des aufgelösten Teams damals von Warner Bros. angeheuert wurde, wo sie nun wieder an einem Spiel für Disney arbeiten und zwar an der Versoftung des kommenden Pixar-Films Cars 3. Dabei sei das Studio so weit wie möglich erhalten worden und nach wie vor unter der Leitung von John Blackburn in Salt Lake City tätig, wie Venture Beat nun berichtet . Warner Bros. sei dies sehr wichtig gewesen, da man mit dem erfahrenen Team auch für die Zukunft noch große Pläne hege, weshalb man sie auch nicht einfach dem eigenen für Lego Dimensions verantwortlichen Toy-to-Life-Team angliedern wollte.