Sowohl Comicbook als auch Eurogamer berichten, basierend auf unterschiedlichen Quellen, dass sich bei TT Games nach dem Aus von LEGO Dimensions und der damit verbundenen Neuausrichtung des Studios zwei neue LEGO-Spiele in Entwicklung befinden sollen. Die Rede ist von LEGO DC Villains und LEGO Incredibles. Beide Titel sollen in diesem Jahr erscheinen. Allem Anschein nach soll am bewährten LEGO-Spielkonzept nicht groß gerüttelt werden.LEGO Incredibles soll im Juni 2018 veröffentlicht werden - passend zum Kinofilmstart von The Incredibles 2 und zum Verkaufsstart der LEGO-Modelle. Das Spiel soll auf der Geschichte der beiden Incredibles-Filme basieren. Diverse Anspielungen auf andere Pixar-Filme sind geplant.Das andere Projekt (LEGO DC Villains oder LEGO DC Supervillains) wird sich um Superbösewichte aus dem DC-Comic-Universum drehen - also zum Beispiel um den Joker, Lex Luthor und Harley Quinn. Das Vorhaben wurde anstelle eines vierten LEGO-Batman-Teils in Angriff genommen.Warner Bros. Interactive Entertainment, Publisher der LEGO-Videospiele, wollte den Bericht nicht kommentieren.