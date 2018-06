Warner Bros. Interactive Entertainment: Wird auch auf Spiele als Service (Games as a Service) umstellen - 4Players.de

Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment richtet sich darauf ein, auf das Konzept "Games as a Service" umzusteigen, erklärte David Haddad (Präsident des Publishers) in einem Interview mit GamesBeat/VentureBeat Er sagte: "Aber mehr denn je, dreht es sich um die Technologie, sei es für Publishing oder BI [Business Intelligence] oder Marketing, auf der man die Spiele erstellt und anbietet - da wir zunehmend alles auf Spiele als Service [Games as a Service] umstellen, benötigen wir eine Art von Technologie, um sie hypersozial zu halten, um sie gut versorgen zu können, um sie engagiert zu halten, um die Innovationen der Spielehersteller nutzen und liefern zu können, wie das Nemesis-System [bei Mittelerde]. Sie werden sehen, dass ein Großteil unserer Investitionen nicht nur in klassische Entwickler, Designer, Ingenieure und Künstler fließt, sondern auch zunehmend in die Teams, die letztendlich Live-Spiele anbieten."Warner Bros. Interactive Entertainment fungiert u. a. als Publisher bei LEGO-Titeln, Mortal Kombat, Injustice, Batman Arkham, Mittelerde und nun auch Hitman. Das Unternehmen folgt damit dem großen Vorreiter Ubisoft, der viele seiner Spiele auch längere Zeit nach der Veröffentlichung mit Zusatzinhalten versorgt.