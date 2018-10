Warner Bros. Interactive Entertainment: Gerücht: Zwei DC-Titel bei WB Montreal in Entwicklung - 4Players.de

Warner Bros. Montreal scheint an mindestens zwei "großen Spielen" zu arbeiten, die aus dem DC-Comic-Universum stammen sollen. In einem Interview ( via Resetera ) erklärte Osama Dorias (Senior Game Designer bei WB Montreal), dass er gerade mit seiner Arbeit an einem "Open World, DC Universe Main Console Game" fertig sei und zu einem neuen, anderen Projekt bei WB Montreal gewechselt wäre. Er erwähnte, dass auch dieses Projekt eine große DC-Marke sei - und dieses Projekt einer der Hauptgründe war, warum er sowie sein ehemaliger Ubisoft-Chef und neuer Game Director von WB Montreal (Geoff Ellenor) zu WB Montreal kam. Er meinte aber, dass das Spiel noch zu früh in der Entwicklung sei, um es ankündigen zu können.Warner Bros. Montreal hat Batman: Arkham Origins (2013) veröffentlicht. Schon in der Vergangenheit werkelte das Studio an einem Superman-Spiel, das allerdings nie das "grüne Licht" zum Produktionsstart erhalten hattte. Demnach befinden sich nun drei große DC-Konsolenspiele in Entwicklung. Zwei bei WB Montreal und ein Titel bei Rocksteady, wobei Warner Bros. Montreal auch Rocksteady unterstützen könnte.