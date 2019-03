Call of Duty: Modern Warfare 2: Weitere Hinweise auf Remaster der Story-Kampagne - 4Players.de

Legacy Edition, Digital Legacy Edition, Digital Deluxe Edition und Legacy Pro Edition

Arbeitet Activision an einer Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare 2? Schon vor knapp einem Jahr gab es Hinweise auf ein Remaster , jetzt gesellt sich ein weiterer hinzu: In der Datenbank von PEGI ist eine Prüfung zur Altersfreigabe von Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered aufgetaucht. Der Name unterstützt dabei auch die Gerüchte, wonach wohl nur die Story-Kampagne, nicht aber der Multiplayer-Modus neu aufgelegt werden soll, wie es noch bei Modern Warfare Remastered der Fall gewesen ist.Eine offizielle Ankündigung seitens Activision oder Infinity Ward gibt es noch nicht. Von daher ist auch unklar, ob die überarbeitete Kampagne separat veröffentlicht werden soll oder eventuell wieder Teil des nächsten Titels aus der Reihe sein wird. Das Remaster von Modern Warfare gab es zunächst nur in der Legacy Edition, Digital Legacy Edition, Digital Deluxe Edition und Legacy Pro Edition von Call of Duty: Infinite Warfare, bevor man es später auch einzeln kaufen durfte.Letztes aktuelles Video: Modern Warfare Kurzfilm-Trailer