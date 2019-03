Diablo: Videos des Klassikers und der modernisierten GOG.com-Version - 4Players.de

Screenshot - Diablo (PC) Screenshot - Diablo (PC) Screenshot - Diablo (PC)

Am vergangenen Donnerstag hat Blizzard Entertainment in Zusammenarbeit mit GOG.com den Klassiker Diablo erstmals in digitaler Form für knapp 9 Euro veröffentlicht ( wir berichteten ). Startet man das Spiel bei GOG.com oder via GOG Galaxy, erscheint zunächst ein Launcher-Programm mit zwei Startoptionen.So kann man auswählen, ob man die klassische Diablo-Version aus dem Jahr 1996 mit traditioneller Battle.net-Unterstützung in der damals gängigen SVGA-Grafik mit 20 fps starten möchte. Alternativ kann man eine modernisierte Version starten, die standardmäßig mit Windows 10 kompatibel ist, nur LAN-Unterstützung bietet und zusätzliche Grafikeinstellungen erlaubt. Zu den Einstellungen gehören Auflösung (bis 4K), Fenster/Vollbild, anisotropische Filterung und Kantenglättung (Anti-Aliasing). Wir haben beide Versionen angespielt und das Spielgeschehen in den folgenden Videos festgehalten.Die Erweiterung Diablo: Hellfire, die nicht von Blizzard Entertainment, sondern von Synergistic Software (Sierra) entwickelt wurde, ist in der GOG.com-Version nicht enthalten.Diablo (modernisierte Version) in 1080p mit maximalen GrafikoptionenDiablo ClassicNach der Rückkehr von Diablo sollen auch WarCraft: Orcs & Humans und WarCraft 2: Tides of Darkness auf GOG.com veröffentlichen werden. Diablo war das meist gewünschte Spiel aller Zeiten auf GOG.com.