Role Play Convention: 2018: Koch Media zeigt Conan Exiles, Agony, A.O.T. 2 und Kingdom Come: Deliverance - 4Players.de

12. Mai 2018, Samstag 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr

13. Mai 2018, Sonntag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Vorverkauf: Tagesticket: 13,00 Euro

Tageskasse: Tagesticket: 16,50 Euro

Vorverkauf: Dauerticket: 23,00 Euro

Tageskasse: Dauerticket: 30,00 Euro

Die Role Play Convention 2018 wird in diesem Jahr am Wochenende vom 12. auf den 13. Mai in Köln (Messegelände) stattfinden. Koch Media, Deep Silver und Partner präsentieren auf der Messe unter anderem das Survivalspiel Conan Exiles (Release: 8. Mai), das seit Februar erhältliche Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance , das Anime-Actionspiel A.O.T. 2 sowie das Horrorspiel Agony (Release: 29. Mai). Alle Titel stehen für die Besucher zum Anspielen in Halle 10.02 / Stand E-010 bereit.Role Play Convention 2018: ÜberblickTickets:Das Programmheft der Messe findet ihr hier