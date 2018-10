Resonance of Fate: Remaster: 4K/HD Edition für PC erhältlich; PS4-Fassung verschoben - 4Players.de

The release date of "RESONANCE OF FATE ™ 4K / HD EDITION - PS4" in Europe (https://t.co/lnzoFk5nKy) has been postponed to October 23, 2018. We sincerely apologize for the delay.#EoE #RESONANCEOFFATE — END OF ETERNITY å ¬å¼ (@EoE_OFFICIAL_TA) 17. Oktober 2018

Die Veröffentlichung von Resonance of Fate 4K/HD Edition auf PlayStation 4 verzögert sich in Europa um eine Woche. Die überarbeitete Version des selbsternannten "Schusswaffen-Rollenspiels" wird am 23. Oktober 2018 in digitaler Form erscheinen.Die PC-Fassung (Resonance of Fate / End of Eternity 4K/HD Edition) ist bereits bei Steam verfügbar und kostet 34,99 Euro. Für PC steht außerdem ein optionales "4K HD Texture Pack" bereit. Dieses optionale Paket erhöht die Gesamtgröße des Spiels von 16 GB auf 83 GB, verspricht aber eine bessere Grafikqualität besonders bei Charakteren und Hintergründen."Wähle auf dem Titelbildschirm der 'Resonance of Fate / End of Eternity 4K/HD Edition' 'Optionen' und wähle im Grafik-Tab unter 'Textur' die Option 'Hochauflösend', um mit hochauflösender Textur zu spielen. Beachte bitte, dass du die hochauflösende Textur unter 'Optionen' nicht auswählen kannst, wenn du nicht über mindestens 3 GB freien Speicherplatz verfügst."Letztes aktuelles Video: 4KHD Edition Trailer