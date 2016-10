Syberia 3: Veröffentlichung wegen zusätzlicher Inhalte und Sprachaufnahmen (u.a. Deutsch) auf 2017 verschoben - 4Players.de

Wie Microïds und Benoit Sokal bekannt geben , wird Syberia 3 doch nicht, wie geplant, am 1. Dezember 2016 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Als Grund für die Verschiebung wird angegeben, dass man dem Mystery-Adventure zusätzliche Tiefe und Inhalte spendieren wolle. Darunter auch weitere Film- und Dialogsequenzen, die man nicht nur englisch, sondern auch franzöisch, russisch, polnisch und deutsch vertonen werde, was einen beträchtlichen Mehraufwand für das Team darstelle. Untertitel soll es darüber hinaus auch auf spanisch, italienisch, holländisch, tschechisch, koreanisch sowie in brasilianischem Portugiesisch und traditionellem Chinesisch geben. Als neues Veröffentlichungsfenster für Kate Walkers jüngstes Abenteuer wird das erste Quartal 2017 genannt.Letztes aktuelles Video: The Story Continues