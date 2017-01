Syberia 3: 3D-Adventure wird auch für Nintendo Switch entwickelt - 4Players.de

Asuman Interactive und Mïcroids werden ihr 3D-Adventure Syberia 3 neben PC, Mac, PS4 und Xbox One auch auf der neuen Konsole von Nintendo veröffentlichen. Während es für die Switch-Fassung noch keinen angepeilten Releasezeitraum gibt, sollen die anderen Plattformen nach der im Oktober verkündeten Verschiebung jetzt im ersten Quartal mit dem fertigen Spiel bedient werden."Wir können es nicht erwarten zu sehen, wie Syberia-Fans das neue Abenteuer von Kate Walker auf Nintendo Switch entdecken", so Elliot Grassiano, Vice President of Microïds. "Mit der Switch bringt Nintendo einmal mehr eine innovative Vision in die Spieleindustrie und wir sind stolz darauf, ein Teil davon zu sein."Letztes aktuelles Video: The Story Continues