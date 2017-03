Syberia 3: Weitere Spielszenen-Eindrücke des 3D-Adventures - 4Players.de

Die Entwickler von Anuman Interactive zeigen im folgenden Video weitere Spielszenen-Eindrücke des Adventures Syberia 3 . Zur Geschichte heißt es in der offiziellen Pressemitteilung:"Die Geschichte beginnt mit dem ersten Zusammentreffen von Kate mit dem Stamm der Youkol, einem nomadisch lebenden Volk, das sich mit seinen Schneestraußen auf Wanderschaft befindet und die schwer verletzte junge Frau an einem eisigen Strand aufliest. Als Gefangene der Stadt Valsembor müssen Kate und die Youkol gemeinsam einen Weg finden, wie sie ihre Reise fortsetzen können – immer wieder konfrontiert mit den ihnen nachsetzenden Feinden und unerwarteten Herausforderungen. Gleichzeitig droht Kates Vergangenheit die mutige Anwältin schneller einzuholen, als ihr lieb ist ... "Syberia 3 erscheint am 20. April für PC, PS3, PS4 und Xbox One. Eine Version für die Nintendo Switch soll auch folgen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer