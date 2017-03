Syberia 3: Story-Trailer verrät Hintergrund der mystisch-eisigen Reise durch Sibirien - 4Players.de

Mit einem zweiten Story-Trailers zu Syberia 3 geben Microids und Astragon Adventure-Freunden einen weiteren Einblick in die Hintergründe der Beziehung zwischen Kate Walker und dem Stamm der Youkol. Zusammen mit den großen Schneestraußen macht sich die ungleiche Schicksalsgemeinschaft zu einer Reise durch Sibirien auf, wo sie die Brutplätze der riesigen Vögel erreichen will, die für die Youkol als heilige Stätte gelten. Syberia 3 erscheint am 20. April für PC, PS3, PS4 und Xbox One. Eine Version für die Nintendo Switch soll folgen."Ein Abenteuer voller Überraschungen, bewegender Momente und natürlich der Begegnung mit vielen interessanten Charakteren. Dazu gehören nicht zuletzt Kates Reisegefährten, wie zum Beispiel Ayawaska, ihres Zeichens Schamanin des Youkol-Stammes, die stets von ihrer treuen Eule begleitet wird, Kurk, der spirituellen Anführer der Youkol oder Kapitän Obo, stolzer Besitzer der Fähre Krystal. Doch auch das Widersehen mit einem alten Freund, der Kate sehr am Herzen liegt, steht der jungen Frau auf dieser Reise noch bevor… Untermalt wird das fantastische Universum aus der Feder Benoit Sokals vom zauberhaften Soundtrack des Komponisten Inon Zur, der auch dem heutigen Trailer in eine mysteriöse Atmosphäre verleiht.'In den letzten drei Jahren seit den ersten gemeinsamen Überlegungen zur Geschichte, den Charakteren, der Handlung und den Rätseln von Syberia 3 hat sich eine ganze Menge getan! Wir hoffen, dass unsere Arbeit auch die Fans der Serie begeistern wird und sie sich ebenfalls darauf freuen, das zauberhafte Universum dieser mythischen Saga zu entdecken,' zeigt sich Stéphane Marty, CEO von Koalabs Studios begeistert."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer