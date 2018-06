Fallout: New Vegas: Ambitionierte Fan-Mod "New California" erscheint im Oktober - 4Players.de

Fallout: New California, eine umfangreiche und ehrgeizige Fan-Modifikation für Fallout New Vegas, soll am 23. Oktober für den PC erscheinen. Nach Angaben von DualShockers umfasst das Projekt 16.000 neue Dialogzeilen und wird 12 verschiedene Endsequenzen bieten. Die Geschichte soll die Ereignisse im Vorfeld der Handlung von New Vegas betrachten. Derzeit befasst sich das Team vor allem damit, eventuelle Logiklöcher zu stopfen und ein paar weitere Nebenquests einzubauen. Ab Juli soll es außerdem möglich sein, mit Hilfe von Beta-Zugängen in das ambitionierte Projekt hinein zu schnuppern, für das man zur Feier des fünfjährigen Jubiläums einen Narrative Trailer produziert hat:Letztes aktuelles Video: Autumn Leaves-DLC