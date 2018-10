Fallout: New Vegas: Umfangreiche Fan-Modifikation Fallout: New California zum Download - 4Players.de

Für Fallout: New Vegas auf PC ist die umfangreiche Fan-Modifikation Fallout: New California (ehemals Project Brazil) bei NexusMods in der Betaversion 202 veröffentlicht worden. Die knapp 6,6 GB große Vollversion der Mod kann hier runtergeladen werden. Details zur Installation findet ihr ebenfalls in der Download-Beschreibung. Komplett fertig ist die Modifikation noch nicht. Die Hauptgeschichte ist vollständig implementiert, aber einige Nebenquests würden noch etwas Arbeit erfordern.Fallout: New California spielt im Jahr 2260 (also vor Fallout: New Vegas) und beginnt in Vault 18 im postapokalyptischen Los Angeles. An der Oberfläche trifft man auf eine Reihe von Fraktionen, die um die Kontrolle über die kalifornische Ödnis kämpfen. Die Entwickler versprechen volle Sprachausgabe, komplett neue Gebiete und über 16.000 Dialogzeilen.