Allods Online: Immortality-Erweiterung mit den Aoidos steht bereit - 4Players.de

Das Allods-Team und My.com haben die Immortality-Erweiterung für Allods Online veröffentlicht. Mit den Aoidos kommt die achte spielbare Rasse ins Spiel. "Zahlreiche neue Allods - Inseln, die durch den großen Kataklysmus entstanden sind - laden zum Erkunden ein. Abenteurer und Entdecker können mit ihren Freunden eine Gruppe bilden und ab Level 23 diese astralen Allods erkunden. Abgesehen von Gilden können Spieler nun auch einer von drei Ordnungen beitreten, um sich individuelle Belohnungen für täglich wechselnde Aufgaben zu verdienen. Die Ordnungen sind serverübergreifende Allianzen und die Geheimnisse ihrer Entstehung sind ein wichtiger Teil in der neuen Geschichte von Immortality", heißt es vom Publisher."Allods Online ist ein kostenlos spielbares MMORPG [ Webseite ] in der Fantasy-Welt von Sarnaut, die einst ein friedlicher und fruchtbarer Planet war, bis der Große Kataklysmus sie zerrüttete. Vor tausend Jahre spaltete er Sarnaut in unzählige Inseln - Allods genannt - die sich im astralen Raum verteilten. Spieler können durch Raum und Zeit reisen um die Tiefen dieser Mysterien zu ergründen und die Geheimnisse des Konflikts der beiden Fraktionen erforschen. Zur Charakterentwicklung gehört das Verbessern von Fähigkeiten, der Bau der eigenen Ausrüstung und das Verzaubern mit einem System aus Runen, das Kämpfen einen entscheidenden Unterschied ausmacht."Letztes aktuelles Video: Immortality - Expansion Trailer