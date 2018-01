Rift Prime angekündigt: Abo-Modell ohne Lootboxen und mit einem "deutlich verkleinerten Shop"

Im Jahr 2013 wurde das Online-Rollenspiel Rift auf ein Free-to-play-Modell mit einem Ingame-Store und Lootboxen (Kassetten) umgestellt. Nun hat Trion Worlds angekündigt , dass sie wieder einen Server mit einem klassischen Abo-Modell einführen werden - allem Anschein nach eine Reaktion auf die zahlreichen negativen Reaktionen auf Lootboxen in den vergangenen Wochen und Monaten bei einschlägigen Spielen."Der im Frühling startende Rift Prime-Service entstand durch Anregungen unserer Spieler, Diskussionen über wünschenswerte neue Arten von Servern, die Gaming-Community und Gaming-Industrie als Ganzes und ihr Verhältnis zu Geschäftsmodellen", schreibt der Publisher in der Ankündigung von Rift Rime. "Das wichtigste Ziel hinter dem Service ist es, den Spielern eine oft gewünschte Alternative zu bieten, wie sie das Spiel erleben. Dies geschieht mittels eines neuen Startservers und des vielfach erbetenen Abonnement-Modells mit Inhalten, die nach und nach freigeschaltet werden. Hierzu zählt ebenfalls ein rein kosmetischer Store, in dem aktuell im Store erhältliche Gegenstände durch Gameplay zu haben sind."Der Ingame-Shop wird also auch bei Rift Prime nicht entfernt. Allerdings soll das Shop-Angebot drastisch reduziert werden: "Unser Ziel für Rift Prime ist, euch die Erfahrung zu bieten, die ihr euch wünscht. Das heißt: Keine Kassetten, ein deutlich verkleinerter Shop, viele der momentan im Shop erhältlichen Gegenstände müssen nun durch das eigentliche Gameplay ergattert werden (oder wurden komplett entfernt) und das schrittweise Durchspielen der Rift-Inhalte bleibt dank monatlicher Meilensteine und Erfolge stets spannend.""Spieler, die den neuen Service abonnieren, haben Zugriff auf eine Menge an Inhalten und Dutzende bestehender Spielupdates, die allesamt im Preis des Abonnements enthalten sind. Sie erforschen ganze Kontinente und Erweiterungen, die im Laufe von RIFTs langer Geschichte geschaffen und veröffentlicht wurden. Zusätzlich zu diesen Änderungen bietet Rift Prime die inhaltlichen Fortschritte in ihrer gedachten Reihenfolge, einschließlich monatlicher Meilensteine und Belohnungen für Erfolge", heißt es weiter. Details wie Abonnementspreise und Veröffentlichungsdatum wurden nicht verraten."Ein kleiner Vorgeschmack auf alles, was noch kommt: Dynamisches Angleichen von Charakteren an die Stufe ihrer aktuellen Zone, Dungeons werfen Beute spezifisch für die wahre Stufe eures Charakters ab, Begrenzungen für die Anzahl an Berufsklassen, die einem einzigen Charakter offenstehen, und Teilnahmebelohnungen, die auf eure Charaktere auf bestehenden Servern übertragen werden. Viele der kommenden Änderungen für Live-Inhalte auf bestehenden Servern gelten auch für den neuen Prime-Server – vorausgesetzt, diese sind nicht durch Fortschrittssperren eingeschränkt. Wir freuen uns schon darauf, mit euch in kommenden Blogs und Livestreams all diese Features und noch viel mehr ganz genau unter die Lupe zu nehmen."Letztes aktuelles Video: Update 32 - Echoes of Madness - Return to Hammerknell