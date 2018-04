RIFT: Prime: Abo-Server ist laut Trion Worlds "ein großer Erfolg" - 4Players.de

Der Start von RIFT Prime, dem per Abonnement spielbaren Progressionsserver von RIFT, war laut Trion Worlds ein großer Erfolg. "Tausende Spieler nutzen bereits den neuen Server", heißt es. Im ersten Monat der Verfügbarkeit von Vigil, dem RIFT-Prime-Server, absolvierten die Spieler über fünf Millionen Quests und Zehntausende Verliese. Die aktive Spielerschaft des Servers ist laut Trion Worlds seit seinem Start im letzten Monat "sehr rege" geblieben. So hätten sich bereits in den ersten Tagen Hunderte von Spielern zusammengeschlossen, um einige der größten Herausforderungen in Gruppen anzugehen. In den kommenden Wochen können RIFT-Prime-Spieler den ersten Schlachtzug erwarten (Grünschuppe). Konkrete Abonnentenzahlen wurden aber nicht genannt."Ein dynamisches Event im Silberwald an Tag 1 hatte mehr Teilnehmer, als wir je in der Geschichte von Rift verzeichnen konnten", so Amanda Fry, Produzentin von RIFT. "Knapp 1.000 Spieler gingen die Herausforderung an, und es war einfach umwerfend, den Umfang der Aktivität und Zusammenarbeit zu beobachten. Da wussten wir, dass RIFT Prime ein Schritt in die richtige Richtung ist.""RIFT Prime war bereits in seinem ersten Monat ein gewaltiger Erfolg, und wir können der RIFT-Community gar nicht genug für ihre Unterstützung danken", so Scott Hartsman, CEO bei Trion Worlds. "Wir sagen gern, dass wir uns dem Willen unserer Spieler fügen und ihnen in unseren Spielen genau das geben, was sie sich wünschen - RIFT Prime ist ein hervorragendes Beispiel hierfür.""Wir könnten mit dem Erfolg von RIFT Prime nicht zufriedener sein, und wir ruhen uns definitiv nicht auf unseren Lorbeeren aus", so Fry. "Wir haben bergeweise Inhalte, die regelmäßig für die RIFT Prime-Spieler erscheinen werden. Jetzt ist also die perfekte Zeit, an Bord zu kommen!""RIFT Prime wurde mit dem Ziel geschaffen, den Spielern eine alternative Möglichkeit zu bieten, Jahre von RIFT-Inhalten und klassischer dynamischer Events im Rahmen eines Abonnementmodells auf einem Progressionsserver zu erleben. Dutzende von Updates und Content-Pakete sind bereits erhältlich oder auf dem Weg."Das monatliche Abo kostet 14,99 Dollar. Schließt man ein Abo für eine längere Zeitspanne ab, wird der monatliche Preis leicht reduziert ( zur Shop-Seite ).